Büyükelçi İnan'dan Kerkük Ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Kerkük kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi İnan, Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa ile birlikte tarihi kaledeki Ulu Cami, Türk şehitliği ve Gök Kümbet altındaki Buğday Hatun'un mezarını ziyaret etti.

Büyükelçi İnan, AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi İnan, verimli bir Kerkük ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kerkük'e gelip de tarihi kaleyi, ulu camiyi ve Türk şehitliğini ziyaret etmeden gidilmezdi." diyen İnan, Kerkük'te çok güzel karşılanmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Her zaman olduğu gibi Kerkük'ün yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayan İnan, "Her zaman olduğu gibi tarihi eserlerin restorasyonu ve projelerin desteklenmesi hususunda Irak'ın ve Kerkük'ün yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Kerkük'e bundan sonra sık geleceklerini bildiren İnan, gelecek günlerde daha kalabalık heyetlerle Kerkük'ü ziyaret edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
