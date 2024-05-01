Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Etiyopya'da çocuk oyunları etkinliği düzenledi

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından Etiyopya'da "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Topluluğu binasında düzenlenen etkinlikte Etiyopyalı çocuklar, geleneksel Türk oyunlarını oynadı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ne anlama geldiğini konuklara ve Etiyopyalı çocuklara anlattıklarını belirtti.

Etkinliğin tamamen Addis Ababa'da yaşayan Türkiye vatandaşı kadınların gönüllü katkılarıyla düzenlendiğine işaret eden Büyükelçi Baran, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan çocuk oyunlarının yaygınlaşmasının, Afrika kıtasında en fazla ihtiyaç duyulan barışa hizmet edebileceğini vurguladı.

UNESCO Etiyopya ve Afrika Birliği Temsilcisi Rita Bissonauth da bu anlamlı etkinlik için Türkiye Büyükelçiliğiyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu oyunların insanlığın bir hazinesi haline gelmesini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Etkinlik, Etiyopyalı çocukların mas güreşi, köşe kapmaca, yağ satarım, çuval ve yumurta yarışları ile damat halayı ve çiftetelli oyunlarıyla sona erdi.