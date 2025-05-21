Türkiye'nin 81 İlde 81 Orman Projesi Başladı

Türkiye'nin 81 İlde 81 Orman Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Kırklareli'nde 20 bin fidan toprakla buluştu. Proje ile 5 yıl içinde 81 ilde toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında 81 ilde 2,2 milyon fidan toprakla buluşacak

Kırklareli'nde 20 bin fidan toprakla buluştu

KIRKLARELİ - Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleşti. Projenin yeni aşamasında 81 ilde 2,2 milyon fidan toprakla buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan 81 İlde 81 Orman projesi, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008-2017 yılları arasında uygulanmıştı. Proje, İş Bankası'nın 100. yılı vesilesiyle 2024'te yeniden başlatıldı.

Projenin ikinci etabında Samsun Erzincan, Konya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Adıyaman, Bitlis, Isparta, Giresun ve Bayburt'tan sonra Kırklareli'nde gerçekleşti.

Kırklareli'nde düzenlenen fidan dikim törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Dr. Ferhat Taze'nin yanı sıra Kırklarelili öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

20 bin fidan Kırklareli'nde toprakla buluştu

81 İlde 81 Orman projesi kapsamında yüzde 40'ı ormanlık alanlardan oluşan Kırklareli'nin Merkez ilçesindeki Karıncak köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamaya göre, projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2011 yılında Kırklareli'nin Kocatarla köyünde 45 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladığı belirtildi.

İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008 - 2012 yılları arasında gerçekleştirilen, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine dönüşen projenin ilk aşamasında 81 ilde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikildi. Ayrıca 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla 82. orman da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruldu. Projenin ilk fazında dikim sahalarının ormana dönüş oranı yüzde 84'ün üzerinde oldu

Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle sürecek. Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkenin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.