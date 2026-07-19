Koruyucu aile olduğu etkinlik hayatının dönüm noktası oldu; kendi mucizesi için ameliyata girdi

OPERASYON 14 SAAT SÜRDÜ

Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, doğuştan rahmi olmayan, 17 yıllık evli Mekkiye Bostancı'ya gerçekleştirilen Türkiye'nin 3'üncü rahim nakli operasyonunu tamamladı. 18 Temmuz saat 07.00 sıralarında ameliyata giren ekip önce 56 yaşındaki kadavradan rahmi aldı. Ardından saat 09.00'da Mekkiye Bostancı'ya naklin yapılacağı zorlu operasyona başlandı. Anne olma hayali kuran Mekkiye Bostancı'nın ameliyatı yaklaşık 14 saatin sonunda başarıyla tamamlandı. Bostancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı