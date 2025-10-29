Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Yaounde'de Düzenlendi

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Kamerun Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, diplomatik misyon temsilcileri, Türk kurumlarının çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerinin okuduğu İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan Büyükelçi Öskiper, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kamerun'da gerektiği gibi temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özkiper, ülkede görev yapan ve yaşayan tüm Türk vatandaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Resepsiyon, misafirlere ikramların sunulması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.