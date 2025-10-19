Haberler

Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi Gazze'de Yardım Malzemelerini İndirdi

Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi Gazze'de Yardım Malzemelerini İndirdi
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. İyilik Gemisi, El-Ariş Limanı'ndan yardım malzemelerini indirerek yurda dönmek üzere hareket etti. AFAD koordinasyonunda, 900 ton yardım malzemesi 52 tırla Refah Sınır Kapısı'na gönderildi.

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi", yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından yurda dönmek üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndan ayrıldı.

Yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemelerinin tamamının tırlara yüklenmesinin ardından gemi, dönüş için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, yardımları taşıyan 52 tır ise Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

İnsani yardım taşıyan gemi, 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı programla uğurlanmış, 17 Ekim'de El-Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
