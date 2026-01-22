Haberler

STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılacak personel ve araçlar yola çıktı

STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılacak personel ve araçlar yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'nun STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere 50 personel ve birçok askeri araç ile Almanya'nın Emden Limanı'na hareket ettiğini duyurdu.

NATO'nun STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere 50 personel ile 22 VURAN taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı, 123 araç, 31 konteyner ve 11 römork, Almanya'nın Emden Limanı'na hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılıyor. Bu kapsamda 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait 22 adet VURAN ve 50 personel TCG Anadolu ile Foça'dan, 123 araç, 31 konteyner ve 11 römork ise sivil Ro-Ro gemisiyle Tekirdağ'dan Emden/Almanya Limanı'na intikale başladı. Türkiye, NATO'nun caydırıcılık ve müşterek harekat kabiliyetine sahadaki gücüyle katkı sunmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir