Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya'da Yapılacak

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün Antalya'da yapılacak. Toplantıda, ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme hususunda değerlendirmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ev sahipliği yapacak. Toplantıda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde,

ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme hususunda değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

Fidan'ın 18 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldığını hatırlatan yetkili, "Bakan Fidan, söz konusu toplantı marjında Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla dörtlü formatta ayrı bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantının devamı mahiyetinde Dışişleri Bakanı Fidan, anılan ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla yine aynı formatta 29 Mart 2026 tarihinde İslamabad'da ikinci kez bir araya gelmişti. Son olarak, dörtlü formatta Bakan Yardımcısı düzeyinde 14 Nisan 2026 tarihinde İslamabad'da bir toplantı daha düzenlendi" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: ANKA