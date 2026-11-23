Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren başlattığı bombardıman ve ablukanın Gazze Şeridi'nde yol açtığı insani krizden etkilenen ve Mısır'da bulunan 500 Filistinli aileye insani yardım desteği sağladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Mısır'da bulunan Filistinli ailelere yönelik insani yardım programı gerçekleştirildi.

Programda, Mısır'ın farklı bölgelerinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi durumdaki 500 Gazzeli aileye nakdi destek verildi.

Yardımlardan yararlanan ailelerin engelli, yaşlı, İsrail saldırılarında yaralanmış ve çeşitli mağduriyetler yaşamış kişilerden oluştuğu belirtildi.

Program kapsamında nakdi yardımın yanı sıra ailelere ulaştırılmak üzere TDV tarafından konserve et, çeşitli yardım paketleri ve ikramlar hazırlandı.

"Binlerce konteyner ev gönderebilecek durumdayız"

Programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, Filistin halkının emniyetinin sağlanması ve bölgede iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı ateşkes ile barışın tesis edilmesi yönündeki kararlılığını vurguladı.

Büyükelçiliğin yakın zamanda Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle 11 Gazzeli hasta ve 11 refakatçiyi Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi görmek üzere Adana'ya uğurladığını aktaran Şen, Türkiye'nin insani yardım ve dayanışma çalışmalarıyla Gazze halkının ve bölgedeki ihtiyaç sahibi Filistinli ailelerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail'in Gazze'ye konteyner evlerin girişine engel olduğunu belirttiğine işaret eden Şen, "Türkiye, bu insanlık dışı engel kalktığı takdirde Mısır üzerinden ve Mısır makamlarıyla işbirliği halinde binlerce konteyner evi Gazze'ye gönderebilecek." dedi.

Kaynak: AA