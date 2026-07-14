Maarif Vakfı'ndan 15 Temmuz şehitlerine uluslararası vefa

Türkiye Maarif Vakfınca, "251 Maarif Talebesinden 251 Şehide Kıtalararası Vefa" programı kapsamında 12 ülkeden öğrencilerle Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etkinliği düzenlendi.

Programa katılan ziyaretçiler, önce 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua etti. Burada, Uluslararası Öğrenciler Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Togolu öğrenci İbrahim Abbasa, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, programa ilişkin yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un yıl dönümünde vakfın çalışanları, yöneticileri ve talebeleriyle en anlamlı yerde bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının kuruluş sürecinin darbe girişiminden kısa süre önce başladığını hatırlatan Özdil, vakıf faaliyetlerine başlamadan Türkiye tarihinin çok önemli bir sınamasıyla karşı karşıya kaldıklarını, halkın karşı durmasıyla darbe girişiminin engellendiğini ifade etti.

15 Temmuz sonrası tartışılan konular arasında, darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışında asıl faaliyetini maskelemek üzere kurduğu okulların da gündeme geldiğini belirten Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı açısından bu mesele, başka bir sorumluluğun üstlenilmesi zorunluluğunu beraberinde getirdi. Bu okullarda eğitim alan ve hiçbir şekilde bu meseleyle ilgisi olmayan gençler ve çocuklar bundan zarar görmeden bu mesele nasıl halledilecek? İşte Türkiye Maarif Vakfının üzerine bu sorumluluk da eklenmiş oldu. Vakıf olarak bizler, bu okulların devralınması ve rehabilite edilmesi görevinin, kuruluş yıllarında bu görevi icra etmekle karşı karşıya kaldık." dedi.

Özdil, "Bugün geldiğimiz noktada, elhamdülillah bu vazife çok büyük bir oranda yerine getirilmiş durumda. Bu okullarla ilgili kamuoyunda oluşturulmak istenen anlayışın tamamen zıddına bir şekilde, hiçbir ciddi eğitim çerçevesine sahip olmadan, tamamen tesadüfi ve bir perdeleme faaliyeti olarak kurgulandığını kendi gözümüzle görmüş olduk. Dolayısıyla bu okulların hem idari, mali, hukuki hem de akademik yönden güçlendirilmesi bizim için bir öncelik olarak ortaya çıktı. Bu yapılırken, bu okullarda çalışan ve bu yapıyla hiçbir ilişkisi olmayan öğretmenlerimizin, bu okullarda eğitim gören çocuklarımızın, bu okullara sadece Türkiye'nin kurumu olduğu için çocuklarını emanet eden velilerin hiçbir zarara uğramadan, eğitim faaliyetinin aksamasına mahal vermeden bu işin halledilmesi gerekiyordu. Elhamdülillah 10 yılın sonunda bu iş çok büyük bir oranda bir başarıyla tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Okullarında eğitim gören öğrencilerle 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı olarak devraldığımız okullarda eğitim gören, hafızanın ve milli iradenin memleketine sahip çıkmanın ne demek olduğu anlayışıyla yetişen çocuklarımız, bugün darbenin 10. yıl dönümünde 253 şehidimizin ruhu için 253 hatim indirdiler. Milletimizi Allah bir daha böyle bir sınamayla karşı karşıya getirmesin. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah hepsine rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Özdil'in konuşmasının ardından Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, 15 Temmuz şehitleri için okunan 253 hatmin duasını yaptı.

Ziyaretçiler daha sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi. Müzenin müdürü Tuba Danış Ketancı, ziyarete katılanlara darbe sürecinde yaşananlar ile müzede sergilenen eşyalar ve görsel materyaller hakkında bilgi verdi.

Somali, Afganistan, Venezuela, Liberya, Çad, Kamerun, Pakistan, Kırgızistan, Senegal, Togo, Azerbaycan ve Kosova'dan öğrencilerin yer aldığı programa, vakfın mütevelli heyeti üyeleri Prof. Dr. Zarife Seçer, Doç. Dr. Zeynep Arkan, Dr. Nazif Yılmaz, Prof. Dr. Nevzat Şimşek, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çaltılı ve Ali Çiçek de katıldı.