Türkiye Körler Federasyonu'ndan ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısına Tepki: "Bu Kirli Savaşın Derhal Durdurulmasını İstiyoruz"

(ANKARA) - Türkiye Körler Federasyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bizler Türkiye Körler Federasyonu, üye Dernekler ve kardeş kuruluşlar olarak ölüm kıyım ve yıkım kadar engelli kaynağı olan savaşlara bu nedenle de karşıyız. Bizler bu kirli savaşın derhal durdurulmasını, öncelikle ateşkes ve ardından kalıcı barış sağlanmasını istiyoruz" çağrısı yaptı.

Türkiye Körler Federasyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını Güvenpark'ta protesto etti.

Protestoya, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, Tüm Emeklilerin Sendikası, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Beraberiz Derneği, SOL Parti ve Saadet Parti temsilcileri de destek verdi.

Gruptakiler, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Kahrolsun kirli savaş, yaşasın barış" ve "Kahrolsun ABD, tam bağımsız Türkiye" sloganları attı.

"Savaş çok önemli bir engellilik kaynağıdır"

Ortak basın açıklamasını okuyan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, şunları söyledi:

"Dünyanın öbür ucundan gelen ve kendini dünyanın hakimi olarak gören emperyalist ABD ile Orta Doğu'daki maşası Siyonist İsrail'in İran'a vahşice saldırısıyla İran'ın üst düzey yöneticilerini katledip İran şehirlerini bombalamasıyla başlayan kirli savaş, İran'ın bölgedeki ABD üstlerini vurmasıyla tüm Orta Doğu'ya yayılarak bölgemiz ve dünyamız için korkunç bir risk oluşturmuştur."

Kuzeyimizde yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşı ve güneyimizde Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik bitmek bilmeyen katliamlarıyla ülkemiz maalesef tam bir kan ve ateş çemberi içerisinde kalmıştır. Evrensel hukuku ve uluslararası kuralları hiçe sayan ABD ve İsrail yalnızca yönetim kadroları ve askeri hedeflere değil, İran da ki sivil halkın üzerine de bombalar yağdırmaktadır. Okullar, hastaneler bombalanmakta, yüzlerce çocuk ve hasta dahil çok sayıda sivil bu acımasız savaşta katledilmektedir. Hiçbir kural tanımayan ABD ve İsrail, adeta küresel haydutluk yapmaktadırlar. Savaş ölümdür, savaş yıkımdır, ama aynı zamanda savaş çok önemli bir engellilik kaynağıdır. Savaşta yaşamını yitiren binlerce insanın yanı sıra daha fazla insan kolunu, bacağını, gözünü kulağını çeşitli uzuvlarını kaybetmekte ve aramıza çok sayıda yeni engellinin katılmasına yol açmaktadır. Bizler Türkiye Körler Federasyonu, üye Dernekler ve kardeş kuruluşlar olarak ölüm kıyım ve yıkım kadar engelli kaynağı olan savaşlara bu nedenle de karşıyız. Bizler bu kirli savaşın derhal durdurulmasını, öncelikle ateşkes ve ardından kalıcı barış sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA