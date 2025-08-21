Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Güncelleme:
Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye'ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail'e gidişine yönelik tam kısıtlama getirdi. Konuyla ilgili acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi.

Türkiye'de liman başkanlıkları, İsrail'e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail'e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

HUKUKİ SORUMLULUK ACENTEDE

İki denizcilik kaynağı, acentelerden talep edilecek belgede, geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını açıkladı.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN GEMİ TRAFİĞİ YOK

Kaynaklar, Türkiye'den İsrail'e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, bu uygulamanın özellikle İsrail'e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (46)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Hadi bakalım bu başlangıç olsun

Yorum Beğen298
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

demek önceden çeyrek kısıtlama vardı zaten öyle olmasa iskenderundan gemiclkler siyonistlere mal taşımazdı israilin depolarını fullediler şimdi kısıtlama yapıyorlar

yanıt121
yanıt32
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Türkiye, Gaza ve Hamas a yardım etmek istiyor ise, BİLGİ türünde bir yazı göndermeli Gaza ve Hamas a. Kağıt a .. " Kainat Şans Eseri Var Olmuşdur. Yaşamak istemelisinki Allah yani ANLAM senin yaşamak istediğini görebilsin ve sana yardımcı olmaya çalışabilsin. Bize dilekçeker yazki Allah senin yaşamak istediğini görsün. Avrupaya ve ABD yede dilekçeler yazki ALLAH yani ANLAM senin yaşamak istediğini görebilsin. ALLAH bu şekilde AKTİF oluyor. Yardım istemelisin ancak DUA ile olmaz. Dilekçe Yaz. "

yanıt2
yanıt72
Haber Yorumlarımehmet:

aa bu zamana kadar geliyorlarmıydı. itiraf ettiniz yani.

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokhan Ç.:

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN GEMİ TRAFİĞİ YOK Kaynaklar, Türkiye'den İsrail'e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, bu uygulamanın özellikle İsrail'e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.

yanıt15
yanıt17
Haber Yorumlarıyasar ozbay:

siddetle kinanmasi lazimdi korkarlardi o zaman

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKkoyun sken:

murat agireli bu konuda elindeki belgelerle iyi dinleyin yine kandiriyorlar murat agirelin belgeli videolari var bu konuda mersin limani gerceklerini gidin dinleyin gaz alma operasyonlarinada kanmayin israil ile ortaklik tam gaz devam ediyor

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKurt bey:

Seni dünya alm skyor haberin yok.

yanıt12
yanıt40
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
