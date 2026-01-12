Haberler

Tip: Güvencesizliğe, Sürgüne ve Her Türlü Baskıya Karşı Direnen Akademisyenlerin Yanındayız

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 10 yıl önce 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi için destek açıklaması yaptı. TİP, akademisyenlerin haklarının iade edilmesini ve barışın savunulmasının onur olduğunu vurguladı.

(ANKARA) -Türkiye İşçi Partisi (TİP), 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmelerini istedi.

TİP'in sosyal medya hesabından, 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenler"e destek açıklaması yapıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

" 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisinin açıklanmasının üzerinden tam on yıl geçti. Barış talebini akademik ve insani bir sorumlulukla dile getiren bilim insanları, bu süre zarfında hukuksuz KHK'larla ihraç edildi, damgalandı ve belirsizliğe terk edildi. Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen, iktidarın güdümündeki OHAL Komisyonu ve yargı mekanizmaları barış akademisyenlerinin haklarını iade etmemekte direnerek suç işlemeye devam etmektedir. On yıldır süren bu adaletsizlik, sadece akademisyenlere değil; özgür düşünceye, üniversite özerkliğine ve halkın bilgi edinme hakkına vurulmuş bir darbedir.

Türkiye İşçi Partisi olarak bir kez daha vurguluyoruz: Barışı savunmak suç değil, onurdur. Güvencesizliğe, sürgüne ve her türlü baskıya karşı direnen akademisyenlerin yanındayız. Akademik kıyıma son verilmeli, gasp edilen tüm haklar iade edilmeli ve tüm imzacı akademisyenler derhal görevlerine iade edilmelidir. Ne bu suça ne de bu hukuksuzluğa ortak olacağız. Üniversiteleri özgürleştirecek, barışı bu topraklarda mutlaka egemen kılacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
