TİP'ten 6-7 Eylül mesajı: Barış ve kardeşlik için mücadele sürecek
Türkiye İşçi Partisi, 6-7 Eylül 1955 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Rum halkına yönelik pogromun egemenlerin kanlı bir tertibi olduğunu belirterek, asıl düşmanın patron sınıfı ve siyasi uzantıları olduğunu vurguladı ve barış ile kardeşlik için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi.
TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"6-7 Eylül 1955 tarihlerinde İstanbul'daki Rum halkına dönük sistematik kara propaganda sonucunda yaşanan pogrom, halkların birbirine düşmanlaşmasından beslenen egemenlerin kanlı bir tertibi olarak hafızamızda. Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz."