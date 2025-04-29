Türkiye İşçi Partisi'nden 1 Mayıs Gözaltılarına Tepki
Türkiye İşçi Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Parti, gözaltına alınan sosyalistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Parti tarafından yapılan açıklamada, "1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.
"1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle şafak operasyonu düzenlenerek gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır. İktidarın keyfi uygulamaları 1 Mayıs iradesinin meydanlara yansımasına engel olamaz. Gözaltına alınan yoldaşlarımız ve dost kurumlarımızla dayanışma içerisindeyiz."