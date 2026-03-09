Haberler

Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi üzerine NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır.

Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir."

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
