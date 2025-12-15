Bakan Güler, Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile Bakanlık'ta görüştü. Görüşmenin ardından iki Bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması"nı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'ı Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrasında her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer paylaşımda ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından her iki Bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması' imzalandı" bilgilerine yer verildi.