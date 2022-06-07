Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak - Haberler

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Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

AA - Zeynep Çetinkaya - Güncel
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Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek.

MASAK ile FIU-MEXICO arasında imzalanan konuya ilişkin mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülkenin mali istihbarat birimleri, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun şekilde iş birliği yapacak.

Bu birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Mutabakat muhtırası, mali istihbarat birimleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını ve geliştirilmesini hedeflerken iki devleti uluslararası hukukta bağlayan bir anlaşma hükmünde olmayacak.

Taleplerin zamanında ve etkin yerine getirilebilmesi için mali istihbarat birimleri, taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülkeyle potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edecek.???

AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel

Mali Suçları Araştırma Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Sonora Güncel Haberler

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