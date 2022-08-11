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Türkiye ile Guatemala arasında işbirliği anlaşması imza töreni

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Bakanların anlaşmayı imzalaması ANKARA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Bakanların anlaşmayı imzalaması

ANKARA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. İki bakan, daha sonra anlaşma imza törenine katıldı.

AA / Naci Erdem Şefaat - Güncel

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