Türkiye ile Guatemala arasında işbirliği anlaşması imza töreni Bakanların anlaşmayı imzalaması ANKARA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Bakanların anlaşmayı imzalaması ANKARA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. İki bakan, daha sonra anlaşma imza törenine katıldı. Güncel AA / Naci Erdem Şefaat Güncel Haberler

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