İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki kararlılığını tanıtmak amacıyla uluslararası bir medya programı düzenleyecek. Programda Türkiye'nin çevre politikaları ve sürdürülebilir gelişim vizyonu uluslararası basına aktarılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki kararlılığını ve küresel çevre vizyonunu dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla 27-29 Mart'ta İstanbul ve Kocaeli'de geniş kapsamlı uluslararası medya programı düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen COP31'e Doğru: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı'na (Road to COP31: Sustainable Future International Media Program) 8 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak.

Program çerçevesinde Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler, basın mensuplarına aktarılacak.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak.

Katılımcılar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini ziyaret ederek, atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçleri hakkında yerinde bilgi edinecek.

Ayrıca katılımcılar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "STRATCOM Zirvesi" kapsamında çevre ve iklim temalı panele katılacak.

Kocaeli programında ise İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları ve deniz atıkları toplama faaliyetleri incelenecek, Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik projeleri sahada gözlemlenecek.

Medya turları, kasım ayına kadar toplam 5 program olarak devam edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia