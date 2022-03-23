"Türkiye İkincisi Olan Esra Nisa Dikenli'yi Tebrik Ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına 24 ilden 350 sporcu katıldı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonada Malatya'yı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcularından Esra Nisa Dikenli, yıldızlar kategorisinde çıktığı maçlarda elde ettiği başarıların ardından Türkiye ikincisi oldu.

Esra Nisa Dikenli'yi elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Naci Şavata, " Ülkemizin 24 kentinden 350 sporcunun katılımıyla Van'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden kulübümüzün sporcularından Esra Nisa Dikenli, Türkiye ikincisi olarak göğsümüzü kabartmıştır. Spora devasa yatırımlar yapıp, gençlere yönelik yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Yeşilyurt Belediyesi olarak sporcularımızın bu tür güzel başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. Genç yaşında zorlu rakipleri karşısında başarılı sonuçlar alarak Malatya'ya ikincilik madalyasıyla dönen Esra Nisa Dikenli kardeşimizi ve antrenörlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz." diye konuştu.

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