Şehit Ailelerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Terörün bitmesini en çok biz, şehit aileleri ve gaziler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz." dedi.

Işık, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, derneğin Genel Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye genelinde 54 şube ve 57 temsilcilikleri bulunduğunu, tamamı şehit ailelerinden ve gazilerden oluşan 30 binden fazla üyeleri olduğunu belirten Işık, "Bizler bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlarız. Kolunu, bacağını dağda bırakan, şehit arkadaşının son şahitleri gazileriz. Evladını, eşini, babasını, kardeşini ve silah arkadaşını toprağa veren şehit ve gazi yakınlarıyız." ifadelerini kullandı.

Işık, kendilerinin terör meselesinin bir tarafı olduklarını, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok bürokrat ve siyasi parti temsilcisi ile görüştüklerini söyledi.

Süreci görüşmek maksadıyla yaptıkları ziyaretlerde tereddüt, endişe ve kırmızı çizgilerini dile getirdiklerini ve muhataplarına ilettiklerini belirten Işık, "Bugün gelinen noktada büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen terörle mücadele sonucunda terör örgütü PKK'nın silah bırakmak zorunda kaldığını hepimiz öğrendik. Altını çizerek ifade ediyoruz ki bu bir pazarlık değil, kararlı ve kesintisiz bir mücadelenin sonucunda bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK'nın kaybettiğinin en açık göstergesidir." şeklinde konuştu.

Işık, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonda tüm partilerden üyelerin yer almasının farklı hassasiyetlerin temsiliyeti açısından önemine vurgu yaparak, "Biz, milletimizi temsil eden komisyon üyesi milletvekillerinin, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini asla unutmayacağına inanıyor, komisyonda şehit aileleri ve gazilerin temsilcisi olarak bizlerin de bulunmasının sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kendilerine mektup gönderdiğini belirten Işık, mektupta yer alan, "Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır." ifadesini devletin kendilerine teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Işık, şunları kaydetti:

"Bizler bu topraklarda yaşamanın bedelini kanı ve canıyla ödeyenler olarak vatanın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu topraklar uğruna canını ve kanını feda edenler ise gerçek vatanseverlerdir. Terörün bitmesini en çok biz, şehit aileleri ve gaziler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır."

Genel Başkan Mustafa Işık, dernek olarak bundan sonra "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde şehit yakını ve gaziler ile gazilerin aileleriyle buluşmalar düzenleyeceklerini bildirdi.