Türkiye Genelinde 292 Millet Bahçesi Tamamlandı

" Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara nefes alabilecekleri sosyal alanlar sunmak amacıyla başlatılan Millet Bahçesi projesi kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde 292 millet bahçesinin yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, toplam 77 milyon 355 bin 804 metrekarelik alanda 534 millet bahçesi planlandı.

Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekarelik alanda 292 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 42 milyon 572 bin metrekarelik alanda ise 242 millet bahçesinin yapımı sürüyor.

İstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekarelik alanda 54 millet bahçesi planlandı. Bunun 5 milyon 579 bin metrekarelik kısmında 34 millet bahçesi tamamlandı. Geriye kalan 13 milyon 199 bin metrekarelik alanda ise 20 millet bahçesinin yapımı devam ediyor.

Deprem sonrası güvenli alan işlevi gördü

Millet bahçeleri, sadece sosyal yaşamı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda afet anlarında güvenli toplanma alanı olarak da kullanılıyor.

Açık yapısı ve altyapısıyla millet bahçeleri, acil durum tahliye planlarında da önemli bir yer tutuyor.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzun süre dışarıda kalmak isteyen vatandaşlar, çadırlarını millet bahçelerine kurarak bu alanları geçici barınma noktası olarak değerlendirdi.

Öte yandan millet bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, dinlenme alanları ve ekolojik unsurlarla donatılıyor. Vatandaşlara şehir merkezlerinde doğayla temas imkanı sunan bu alanlar, sosyal etkileşimi artırıyor, fiziksel aktiviteyi teşvik ediyor.

Ayrıca karbon emisyonunun azaltılmasına, hava kalitesinin yükseltilmesine ve şehir ısısının dengelenmesine katkı sunan millet bahçeleri, iklim değişikliğiyle mücadelede de rol oynuyor.

Millet bahçeleri, zengin hayvan çeşitliliğine de ev sahipliği yapıyor

Millet bahçeleri, sadece insanlara değil, doğaya da yaşam alanı sunuyor. Şehir merkezlerinde oluşturulan yeşil alanlar, farklı türlerden kuş ve küçük hayvanlar için doğal bir sığınak haline geliyor.

Ankara'daki millet bahçelerinde, serçe, saksağan, karga ve yeşil papağan gibi kuş türlerinin yanı sıra, at, midilli, tavuk, tavşan ve ördek gibi çeşitli hayvan türleri de yaşamını sürdürüyor.

İstanbul'daki millet bahçeleri, göçmen kuşların ana geçiş rotası üzerinde yer aldığı için yıl boyunca çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Leylek, kuğu, pelikan, turna, kartal, doğan, şahin, atmaca, kırlangıç ve ebabil gibi onlarca kuş türü, bu geçişler sırasında millet bahçelerinde kısa süreli konaklıyor. Yeşil alanların içinde yer alan su kaynakları ve doğal peyzaj, bu kuşlar için hem dinlenme hem de beslenme imkanı sunuyor.