Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, İran'a destek eylemi düzenledi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'a destek için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi.

Fatih'teki Başkonsolosluk binası önünde bir araya gelen grup, "Çocuk katili ABD ve İsrail'e meydan okuyoruz" ve "Direnen İran devletinin ve milletinin yanındayız" yazılı pankartlar açarak sloganlar attı.

Eylemde, İsrail'in İran'da bir ilkokulu vurması sonucu ölen kız çocuklarını temsilen beslenme çantaları, okul çantaları ve oyuncak ayılar yere konularak duruma tepki gösterildi.

Daha sonra basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, dayanışma duygularını iletmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

Hayatlarının henüz başında, ABD ve İsrail bombalarıyla mezara girmek zorunda kalan çocukların masum ve temiz hatırasını hatırlatacak eşyalarla eyleme geldiklerini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Düşünün, bir sabah kızınızı soğuk bir kış gününde iyice sarıp sarmalayıp, atkısını, montunu giydirip, kahvaltısını ettirip okula gönderiyorsunuz ve ABD-İsrail canilerinin bir talimatıyla çocuğunuz bir daha geri dönmüyor. Çantası, defteri kana bulanıyor. Soruyoruz ekranlarda 'İran-ABD savaşında tarafsız kalalım, İran da şöyle böyle.' diye anlatıp duranlara, siz ABD ve İsrail'in bu coğrafyanın çocuklarını istedikleri zaman tek bir düğmeye basıp katledebilmesini kabul ediyor musunuz, hazmedebiliyor musunuz?"

Çetin, bu savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pişman olacağını kaydederek, "ABD bayrağına sarılı tabutlar Washington'a gittikçe, ABD üsleri yerle bir oldukça Trump bu kanlı savaşının arkasında duramayacak. 'Önce Amerika' diye gelip, İsrail uğruna Amerikan halkını da karşısına alarak açtığı bu savaşın bedelini ödeyecek. Adımız gibi biliyoruz, İran bu savaştan galip çıkacak." dedi.

Bu savaşta İran'ın haklı direnişinin yanında olduklarını dile getiren Çetin, "Artık uykudan uyanalım, Trump masallarıyla, NATO ninnileriyle bizi kimse uyutmaya kalkmasın. Önümüzdeki hafta boyunca üniversitelerde, meydanlarda 'İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır.' şiarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz. Selam olsun İran'ın haklı ve cesur direnişine." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği adına konuşan Zeynep Ses ise dost ve kardeş ülke İran'a karşı, Amerikan emperyalizmi ile siyonist İsrail tarafından başlatılan hain ve kanlı saldırıları şiddetle kınadıklarını, lanetlediklerini belirtti.

Tarihin hiçbir döneminde mazlum bir milletin bağımsızlığına, egemenliğine ve onuruna saygı duymamış Batılı hegemonların kanlı yüzlerini bugün İran topraklarında gösterdiğini anlatan Ses, şunları kaydetti:

"Ancak bu sefer sert kayaya çarptılar. Çünkü İran, boyun eğmeyenlerin ülkesidir. Binlerce yıllık tarihi boyunca nice işgalciyi topraklarında boğmuş, nice zalimi kapısından eli boş döndürmüş bir milletin devletidir İran. Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi, eceli gelen bir canavarın son çırpınışlarıyla İran'a saldırmaktadır. Orta Doğu'da yeni haritalar çizebileceğini, milletleri mezhepçi ve etnik temelde bölebileceğini, İslam coğrafyasını birbirine düşürebileceğini zannetmektedir ama yanılmaktadır. İran toprakları, emperyalizme sonunu getirecek ölümcül darbelerin indirildiği yer olmaktadır."