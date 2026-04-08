Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve kalıcı barış için çabaların süreceğini vurguladı.
Görüşmede, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, kalıcı barışın tesisi için çabaların sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: ANKA