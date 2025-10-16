Haberler

Türkiye, Gazze'ye Yönelik İnsani Yardım Faaliyetlerini Koordinasyona Alıyor

Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini organize etmek ve yerel makamlarla iş birliği sağlamak üzere Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı. Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve Gazze'nin yeniden imarı sürecinde tüm imkanlarını seferber etti.

Dün itibarıyla beraberindeki ekiple sahaya intikal eden Koordinatör Büyükelçi Güllüoğlu, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespiti için incelemelerde bulunmak, Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarıyla eş güdüm yapmak ve Gazze'de bu ajansların faaliyetlerini desteklemek amacıyla görevini icra edecek.

Büyükelçi Güllüoğlu, sahada faaliyet gösteren ilgili Türk kurumlarıyla eş güdüm halinde Türkiye'den gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak, Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilecek yardımlara yönelik yerel makamlarla istişareler gerçekleştirmek, hasta tahliyeleri dahil Gazze'ye yönelik Türkiye'nin sağlık desteğini güçlendirmek amacıyla görev alacak.

Türkiye'nin Gazze'ye Yönelik İnsani Yardımları

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye en çok insani yardım ileten ülkelerin başında geliyor.

Bu kapsamda, Türkiye, Ekim 2023'ten bu yana 102 bin ton insani yardım malzemesini deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırdı.

Gazze'de sağlanan ateşkes, Gazze'ye sürdürülebilir ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılması açısından bir fırsat teşkil etti.

Bu çerçevede Türkiye, Gazze'ye yardım faaliyetlerinin devamı niteliğinde yaklaşık 865 tonluk insani yardım malzemesinin yüklü olduğu bir gemiyi 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na gönderdi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel


