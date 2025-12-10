Haberler

Türkiye: Gazze, ağır uluslararası suçların tekrarlanmasını önlemenin acil ve acı hatırlatıcısıdır

Güncelleme:
Türkiye, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumun uluslararası toplum için soykırıma yol açabilecek ağır uluslararası suçların tekrarlanmasını önlemenin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Uluslararası hukuk ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Türkiye, Gazze'deki durumun, soykırım gibi ağır uluslararası suçların tekrarlanmasını önlemenin acil bir ihtiyaç olduğunun acı bir hatırlatıcısı ve uyarısı olduğunu belirtti.

BM Genel Kurulu'nda, "Uluslararası Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onur Günü" dolayısıyla oturum yapıldı.

Burada konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Müsteşarı Gülşah Cumurcu Kader, 2. Dünya Savaşı ve Holokost'un ardından verilen "bir daha asla" sözünün ortak vicdanlarda yer etmiş olsa da uluslararası toplumun, bugün soykırıma varabilecek kadar ağır vahşetlere hala tanıklık etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Kader, "Gazze'deki durum, bu tür ağır uluslararası suçların tekrarlanmasını önlemenin acil bir ihtiyaç olduğunun acı bir hatırlatıcısı ve uyarısı olmaktadır." dedi.

Soykırım suçunun tekrarlanmasını önleme taahhüdü için uluslararası hukukun yönlendiriciliğinin temel alınması gerektiğini belirten Kader, dar hukuki terim olarak tanımlanan "soykırım" ifadesinin de iç siyasi amaçlarla uluslararası hukuka ve yetkili mahkemelerin kararlarına aykırı şekillerde kullanmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kader, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, "Öte yandan küresel çapta ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslamofobinin, ayrımcılığın ve ötekine karşı hoşgörüsüzlüğün arttığına tanık olduğumuz bir dönemde bu sözleşme, hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Irkçılık ve nefret söylemleriyle mücadelede araçların güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kader, bu çerçevede uluslararası hukuka uygun hesap verebilirliğin de önemine dikkati çekti.

Kader, "Uluslararası mahkemelerin Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin kararlarına saygı gösterilmeli ve uygulanmalıdır. Gazze'de tanık olduğumuz gibi ağır uluslararası hukuk ihlalleri için hiçbir cezasızlık söz konusu olmamalıdır. Aksi takdirde failler, vahşetlerini sürdürmeye daha da cesaretlenecek ve 'bir daha asla' vaadimizi yerine getirme çabalarımız sekteye uğrayacaktır." diye konuştu.

Soykırım mağdurlarını ve kurtulanlarını onurlandırmanın en iyi yolunun, bu en ağır suçu önlemek için eylemleri artırmak olduğuna işaret eden Kader, Türkiye'nin Sözleşme'ye ve sözlerin eyleme dönüştürülmesi için küresel çabalara bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini kaydetti.

