Gazze Barış Kurulu: Türkiye'yi Kuruluşumuzun Kurucu Üyesi Olarak Memnuniyetle Karşılıyoruz

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Kurul'un Türkiye'yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğüğnde, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla kurulan ve Trump'ın Gazze'de savaşı bitirmek için önerdiği 20 maddelik Barış Planı'nın uygulanmasından sorumlu olacak Barış Kurulu, Kurul'a katılan devletlere ilişkin açıklama yaptı. Kurul'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda Türkiye ile ilgili, "Barış Kurulu, Türkiye'yi büyüyen uluslararası kuruluşumuzun kurucu üyesi olarak memnuniyetle karşılar" ifadelerine yer verildi.