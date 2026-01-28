Haberler

Gazze Barış Kurulu: Türkiye'yi Kuruluşumuzun Kurucu Üyesi Olarak Memnuniyetle Karşılıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu, Türkiye'yi kurucu üye olarak karşılamaktan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Kurul'un Türkiye'yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğüğnde, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla kurulan ve Trump'ın Gazze'de savaşı bitirmek için önerdiği 20 maddelik Barış Planı'nın uygulanmasından sorumlu olacak Barış Kurulu, Kurul'a katılan devletlere ilişkin açıklama yaptı. Kurul'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda Türkiye ile ilgili, "Barış Kurulu, Türkiye'yi büyüyen uluslararası kuruluşumuzun kurucu üyesi olarak memnuniyetle karşılar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor