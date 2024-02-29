Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti

Süper Lig'in yayıncısı için yapılan ihalede sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, bir süredir görüşülen ve tekliflerin alındığı yayıncı kuruluş ihalesin iptal etti.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Futbolda yayın ihalesi bugün sonuçlanmayacak. Yayın ihalesi sürecinin iptal edildiği öğrenildi.

KISA SÜREDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Gerekçe olarak ihaleye katılan iki firmanın da TFF'nin "rakam arttırın" talebine yanaşmaması olarak gösterildi. Süreçle ilgili federasyonun kısa süre içinde yazılı açıklama yapması bekleniyor.