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41. Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri Ankara'da Sahiplerini Buldu

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) "Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni" düzenlendi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) "Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni" düzenlendi.

CerModern'de bu yıl 41'incisi düzenlenen ödül törenine, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, TFMD Başkanı Rıza Özel ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yarışmaya gönderilen fotoğrafların seçilme sürecine ilişkin video gösterildi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu.

Törende konuşan Özgür Özel, "Basının tüm emekçileri bizim açımızdan çok kıymetli. Hangi kurumda olurlarsa olsunlar yapmış oldukları meslekleri hepimizin halkla buluşmasına, derdimizi anlatmamıza, kendimizi ifade etmemize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmada "Haber Fotoğrafları" kategorisinde birinci olan İzmir Büyükşehir Belediyesinden Orkun Emre Küçükerbaş'ın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesinin defni sırasında çektiği fotoğrafın, hayatındaki en zor anlardan birini ölümsüzleştirdiğini söyleyen Özel, "Keşke o resmin öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı. Ama öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki ömrüm boyunca benim de gözümün önünden gitmeyecek bir kare oldu." dedi.

TFMD Başkanı Rıza Özel de fotoğrafın yalnızca çekildiği anı değil, geleceğe bırakılan miras ve tarihe düşülen notu ifade ettiğini vurguladı.

Rıza Özel, Ankara'da farklı kurumlardan basın mensuplarının bir araya gelebileceği basın evi projesi için Çankaya Belediye Başkanı Güner'e çağrıda bulunarak, "Gazetecilerin, foto muhabirlerinin, kameramanların ortak kullanabileceği bir basın merkezi hayal ediyorum. Ne güzel olur değil mi?" dedi.

Özel, 2009 yılında geldiği TFMD Başkanlığı görevini de derneğin ekimde yapılacak genel kurulunda bırakacağını açıkladı.

Ödül takdimi için kürsüye gelen Hüseyin Can Güner, Özel'in çağrısını benimsediklerini belirterek, basın evi projesi için söz verdi.

Törende, birçok farklı alanda foto muhabirlerine ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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