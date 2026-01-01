Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Filistinlilere destek etkinliği düzenledi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, yeni yılın ilk gününde Filistinlilere destek amacıyla buluşma etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından Filistin'in Kahire Büyükelçiliği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğiyle "Filistinlilerle Buluşma" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 200 Filistinli aile, Büyükelçilik konutunda ağırlanarak, kendilerine gıda yardımı ve yardım zarfları dağıtıldı. Etkinliğe ayrıca 100 Mısırlı ve Filistinli basın mensubu, sosyal medya içerik üreticileri ile Mısırlı ve Filistinli sanatçılar katılım sağladı.

Program, Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralananların ruhlarına hediye edilmek üzere çocuk hafız Omar Ali'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkiye'nin Gazze için kritik bir yıl olan 2026'da ve ötesinde de Filistinli mağdurların yanında olacağını vurgulayarak, 2026 yılının ilk gününde de Gazzelilerle bir araya gelerek desteklerini somut bir şekilde göstermek istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Mısır, ABD ve Katar ile birlikte 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El Şeyh'te imzalanan barış planında asli rol üstlendiğini hatırlatarak, Gazze'de barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi yönündeki çabaların süreceğini belirten Şen, yeni yılın ilk gününde İstanbul Galata Köprüsü'nde; devlet erkanı, bürokratlar, siyasetçiler, kültür ve sanat camiasından ünlü isimlerin de yer aldığı yaklaşık 520 bin kişinin, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla destek yürüyüşü gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Filistin halkının refahı ve selameti için insani yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Büyükelçi Şen, son olarak 19. yardım gemisinin El Ariş limanına gelerek yükünü boşalttığını söyledi.

Bugüne kadar dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1500 Gazzelinin Büyükelçilik konutunda ağırlandığını; Türk ve Mısır resmi kurumları ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde sağlık, gıda ve kira yardımı gibi maddi ve manevi desteklerin devam edeceğini belirten Şen, Türkiye'nin elini taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğini aktardı.

Bu kapsamda etkinliğin paydaşlarından İHH yetkililerinin, özellikle uzuv kaybı yaşayan Filistinliler için ortez ve protez ihtiyacı olanlara da yardımcı olmak istediklerini ifade eden Şen, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye ve Mısır halkına destekleri için teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun birkaç gün önce Başbakan Yardımcısı ve Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdulgaffar'ın davetlisi olarak Kahire'ye geldiğini, bu kapsamda Filistinli gaziler ve hastaların tedavi gördüğü Nasser Hastanesi'ni ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendiğini aktaran Şen, Memişoğlu'nun Türkiye'nin Filistin'e verilen tıbbi yardımlarını, özellikle Gazze içerisinde de sürdürme kararlılığını vurguladığını belirtti.