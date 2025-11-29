Türkiye, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Destek Sözü Verdi

Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğini yineledi.

Bakanlığın NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteği yinelenerek, "1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devletinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.