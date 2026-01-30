Kocaeli'de devam eden Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın çeyrek final etabı tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çeyrek final etabı sona erdi. 20 kadın ve 20 erkek sporcu yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 20 kadın ve 20 erkek sporcu çeyrek final etabını geçerek yarı finale kaldı.
Yarı final müsabakaları yarın 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Organizasyon, 1 Şubat'ta yapılacak final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel