Ermenistan'dan Iğdır'a kaçak elektronik sigara geçirmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

Türkiye- Ermenistan sınırından 4 bin gümrük kaçağı elektronik sigara geçirmeye çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Ermenistan sınırından yurda yasa dışı yollarla elektronik sigara getirmeye çalışan şüphelileri takibe aldı.

Ekiplerce Tuzluca ilçesinde yapılan operasyonda durdurulan bir araçta, 4 bin kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu bulundu.

Araçtaki B.Ç, K.B, O.S, R.A.S, M.M. ile Y.G. gözaltına alındı.