Haberler

Ermenistan'dan Iğdır'a kaçak elektronik sigara geçirmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye-Ermenistan sınırından gümrük kaçağı elektronik sigara getirmeye çalışan 6 şüpheli Tuzluca'da gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin elektronik sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Ermenistan sınırından yurda yasa dışı yollarla elektronik sigara getirmeye çalışan şüphelileri takibe aldı.

Ekiplerce Tuzluca ilçesinde yapılan operasyonda durdurulan bir araçta, 4 bin kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu bulundu.

Araçtaki B.Ç, K.B, O.S, R.A.S, M.M. ile Y.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

