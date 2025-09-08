Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Iğdır Valisi'ne Ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

Beraberinde Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ile Iğdır Valiliğine gelen Maşalyan, burada Turan tarafından karşılandı.

Maşalyan ve Garabetyan, Turan ile Valilik makamında bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.