Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Iğdır Valisi'ne Ziyaret
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti. Patrik Maşalyan, beraberinde Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ile beraber Valilikte görüştü ve ardından kentten ayrıldı.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.
Beraberinde Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ile Iğdır Valiliğine gelen Maşalyan, burada Turan tarafından karşılandı.
Maşalyan ve Garabetyan, Turan ile Valilik makamında bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel