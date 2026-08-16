Haberler

Endonezya'daki Depremlerde Türkiye'den Taziye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki depremlerde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Flores açıklarında 7,7 ve Kuzey Sumatra'da 6,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi; en az 47 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziye sunulan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

Endonezya'daki depremler

Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısında dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Depremde, son verilere 47 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelirken, can kaybı veya ciddi hasar bildirilmemişti.

Kaynak: AA
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır

Süleymancıların liderinin tutuklanma nedenleri! Suçlamalar hayli ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol

Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı listede yok
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu

Özlem Gültekin'in ölümü sonrası eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü