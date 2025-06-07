Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'da 21 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'da 21 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyası çerçevesinde Togo'da 21 bin aileye kurban eti dağıtıyor. Kurban kesimleri, İslami usullere uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yürüttükleri faaliyetler kapsamında 21 bin aileye kurban eti ulaştırmaya devam ediyor.

TDV tarafından Batı Afrika ülkesi Togo'da, Türkiye'den bağış yoluyla 2 bin 100 kurban kesimine bayramın 2. gününde de devam etti.

Veteriner hekim ve TDV yetkililerinin gözetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.

"Bu güzel insanların mutluluklarına şahit olmak çok güzel"

Sokode şehrinde çalışmalara katılan Fransa'da yaşayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİP) gönüllüsü Çetin Öztürk, AA muhabirine, kurban kesimlerinin İslami şartlara uygun yapıldığını söyledi.

Öztürk, bölgelerdeki faaliyetlere gönüllü olarak katıldığını belirterek, "Burada olmak, bu güzel insanların mutluluklarına şahit olmak çok güzel. Bu maneviyatı yaşamak için, burayı hissetmek için geldim. Umarım Türkiye'den gelen TDV ekibimize yardımcı olabiliyoruzdur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.