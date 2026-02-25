Haberler

Senegal'de Türkiye Diyanet Vakfından 1000 kişilik iftar

Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'in Thies kentinde 1000 kişilik iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi ve yerel yetkililer katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'in Thies kentinde iftar programı düzenledi.

TDV, başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde 1000 kişilik iftar verdi.

Programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, TDV gönüllüleri, yerel yetkililer ve bölge halkı katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
