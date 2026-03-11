Haberler

Çorum'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldı


Çorum'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtıldı. İl Müftüsü, yardımlaşmayı teşvik etmek amacıyla bu tür faaliyetlerin süreceğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi görevlilerince, kent merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayında sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri kapsamında önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerinin ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Şahin Yıldırım, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
