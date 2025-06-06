Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da Kurban Organizasyonunu Gerçekleştiriyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla yaklaşık 19 bin hisse kurban etini Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

TDV heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki hazırlıklarını tamamladı.

TDV, Kurban Bayramı kapsamında Bragna, Nuakşot, Hodh Echargul ve Havz-ı Şarki bölgesinde 22 görevli ve gönüllüyle kurban kesim organizasyonu gerçekleştirecek.

Başkent Nuakşot'ta bir araya gelen ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak görev yapacakları bölgelere uğurlandı.

Ekipte 22 kişilik gönüllü ve görevli bulunuyor

TDV Moritanya kurban organizasyonu sorumlusu Mustafa Karadavut, AA muhabirine, 22 kişilik gönüllü ve görevli ekiple Moritanya'ya vekaletle kurban programını gerçekleştirmeye geldiklerini söyledi.

Moritanya'da 4 bölgede 10 kesim noktasında yaklaşık 19 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Karadavut, "Hazırlık döneminde meşakkatli bir süreç geçti. Yaklaşık 1-2 ay öncesinde öncü ekiplerimiz gelerek kurban satış alanlarında sahada araştırma yaptı." dedi.

"Moritanya'nın en ücra köşelerine ulaşacağız"

Kurban kesim alanlarının da hassasiyetle belirlendiğini vurgulayan Karadavut, şunları kaydetti:

"Bölgelerin seçimi noktasında da buradaki partnerlerimizle işbirliği yapılmış olup yerler tespit edildi. Ekiplerimiz sonrasında kurban pazarlarına giderek kesim faaliyetlerini hızlı bir şekilde icra edecek. Bu yıl ilk kez veteriner eşliğinde kurbanlıklarımız kontrolden geçirildi. Moritanya'da 4 bölgede 10 kesim noktasında vekaletle kurban kesimi organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Başkentten 16 saat süren mesafedeki bölgelere bile ekipler gönderdik."

Moritanya'nın en ücra köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını belirten Karadavut, "Umarım bu faaliyetlerimiz artarak devam eder. Vakfımıza teveccüh gösterip bağış yapan hayırseverlerimizin bağışlarını Allah kabul etsin." diye konuştu.