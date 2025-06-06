Türkiye Diyanet Vakfı, Mali'de Kurban Kesimlerine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, Mali'de Kurban Kesimlerine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Mali'nin 9 bölgesinde kurban kesimlerine başladı. TDV, 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla, savaş ve yoksullukla mücadele eden bölgedeki insanlara yardım elini uzatıyor.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonu kapsamında, Mali'de savaştan etkilenen Timbuktu ve Segou dahil olmak üzere 9 bölgede kurban kesimine başlandı.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Mali'nin çeşitli bölgelerine dağıldı. Bayram namazının ardından kesimlere başlayan görevliler, Gao, Timbuktu, Segou, Sikasso, Koulikoro, Kati, Nioro, Baroueli ve Bamako'da kesim ve dağım yapacak.

Bu kapsamda kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Tüm bu aşamalarda, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

TDV Vekaletle Kurban Kesimi Mali Koordinatörü Ergin Erdal, bu yıl Mali'de şartların geçen yıllara göre zorlaştığına işaret ederek, "Yaklaşık 41 bin hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak. Bu sayının artmasını da bekliyoruz. Bayramda 3 gün boyunca kesim süreçlerini programladık. Bugün 'Bismillah' diyerek ilk kurbanları kesmeye başladık. İnşallah sorunsuz şekilde vatandaşlarımızın emanetlerini yerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hem ülkedeki sorunlar hem sıcak hava işlerini zorlaştırsa da milletin güvenerek kendilerine verdiği emaneti sorunsuz bir şekilde yerine getireceklerini belirten Erdal, "Video çekimlerini önemsiyoruz. İnşallah vekalet veren tüm vatandaşlarımız kendi isminin okunduğu kurbanlığın videosunu izleyebilecek. İslami usullere uygun olarak seçilen ve kesilen kurbanları önceden belirlediğimiz yerlerde dağıtacağız. Mali'nin en ücra noktalarına kadar kurbanlıkları ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Buradaki insanlar ciddi anlamda insani yardıma muhtaç"

Savaştan etkilenen Segou'da kurban kesim işlemlerini gerçekleştiren TDV gönüllüsü ve Karakeçili İlçe Müftüsü Muhammed Key, "Vatandaşlarımızın vekaletleri doğrultusunda Mali'de kurban kesim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden İslami usullere uygun olarak belirlenen kurbanlıkların kesimine başladık. Bu bölgede şimdilik 700 büyükbaş kesimi yapacağız." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar için çok üzüldüğünü dile getiren Key, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, bir yandan açlık ve yoksullukla mücadele ederken diğer yandan iç karışıklıktan sıkıntılar çekiyor. Hayırsever vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirmeye aracılık etmekten, burada yaşam mücadelesi veren insanlara bir nebze olsun katkı sağlamaktan ve sofralarına umut taşıdığımdan dolayı çok mutluyum. Bizlere bu fırsatı veren devletimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza ve yüce gönüllü milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Sikasso'daki kesimlerde görev alan Halil Duman ise bölgede yoksulluğun had safhada olduğunu belirterek, "TDV'nin daha önce de organizasyonlarına katıldım. İnsanların yaşadığı bu zorlu hayatlardan ibret almak gerekiyor. Buradaki insanlar ciddi anlamda insani yardıma muhtaçlar. Umarım kısa sürede bu durumdan kurtulacakları bir düzen inşa edilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Güncel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

İlçeye son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.