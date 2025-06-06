Türkiye Diyanet Vakfı, Mali'de Kurban Kesimlerine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonu kapsamında, Mali'de savaştan etkilenen Timbuktu ve Segou dahil olmak üzere 9 bölgede kurban kesimine başlandı.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Mali'nin çeşitli bölgelerine dağıldı. Bayram namazının ardından kesimlere başlayan görevliler, Gao, Timbuktu, Segou, Sikasso, Koulikoro, Kati, Nioro, Baroueli ve Bamako'da kesim ve dağım yapacak.

Bu kapsamda kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Tüm bu aşamalarda, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

TDV Vekaletle Kurban Kesimi Mali Koordinatörü Ergin Erdal, bu yıl Mali'de şartların geçen yıllara göre zorlaştığına işaret ederek, "Yaklaşık 41 bin hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak. Bu sayının artmasını da bekliyoruz. Bayramda 3 gün boyunca kesim süreçlerini programladık. Bugün 'Bismillah' diyerek ilk kurbanları kesmeye başladık. İnşallah sorunsuz şekilde vatandaşlarımızın emanetlerini yerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hem ülkedeki sorunlar hem sıcak hava işlerini zorlaştırsa da milletin güvenerek kendilerine verdiği emaneti sorunsuz bir şekilde yerine getireceklerini belirten Erdal, "Video çekimlerini önemsiyoruz. İnşallah vekalet veren tüm vatandaşlarımız kendi isminin okunduğu kurbanlığın videosunu izleyebilecek. İslami usullere uygun olarak seçilen ve kesilen kurbanları önceden belirlediğimiz yerlerde dağıtacağız. Mali'nin en ücra noktalarına kadar kurbanlıkları ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Buradaki insanlar ciddi anlamda insani yardıma muhtaç"

Savaştan etkilenen Segou'da kurban kesim işlemlerini gerçekleştiren TDV gönüllüsü ve Karakeçili İlçe Müftüsü Muhammed Key, "Vatandaşlarımızın vekaletleri doğrultusunda Mali'de kurban kesim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden İslami usullere uygun olarak belirlenen kurbanlıkların kesimine başladık. Bu bölgede şimdilik 700 büyükbaş kesimi yapacağız." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar için çok üzüldüğünü dile getiren Key, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, bir yandan açlık ve yoksullukla mücadele ederken diğer yandan iç karışıklıktan sıkıntılar çekiyor. Hayırsever vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirmeye aracılık etmekten, burada yaşam mücadelesi veren insanlara bir nebze olsun katkı sağlamaktan ve sofralarına umut taşıdığımdan dolayı çok mutluyum. Bizlere bu fırsatı veren devletimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza ve yüce gönüllü milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Sikasso'daki kesimlerde görev alan Halil Duman ise bölgede yoksulluğun had safhada olduğunu belirterek, "TDV'nin daha önce de organizasyonlarına katıldım. İnsanların yaşadığı bu zorlu hayatlardan ibret almak gerekiyor. Buradaki insanlar ciddi anlamda insani yardıma muhtaçlar. Umarım kısa sürede bu durumdan kurtulacakları bir düzen inşa edilir." şeklinde konuştu.