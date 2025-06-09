Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te 500 Aileye Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde gerçekleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir Kurban Bayramı'nda Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.

Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirten Salihi, söz konusu semtte 500 ihtiyaç sahibinin kurban eti dağıtımından faydalandığını ifade etti.

Salihi, TDV ile her yıl Kurban Bayramı'nda koordineli şekilde bu tür yardım çalışmaları gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek "Kerkük'te 2 bin aile ve ihtiyaç sahibine emanetleri dağıtacağız." dedi.

Kurban eti dağıtımından faydalanan Kerküklü Fatma Gülcan Kervancı, Türkiye'deki hayırseverlerin her bayram kendilerini hatırladığını belirtti.

Kervancı, her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.