Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te 500 Aileye Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te 500 Aileye Kurban Eti Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. ET dağıtımı, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli olarak yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde gerçekleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir Kurban Bayramı'nda Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.

Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirten Salihi, söz konusu semtte 500 ihtiyaç sahibinin kurban eti dağıtımından faydalandığını ifade etti.

Salihi, TDV ile her yıl Kurban Bayramı'nda koordineli şekilde bu tür yardım çalışmaları gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek "Kerkük'te 2 bin aile ve ihtiyaç sahibine emanetleri dağıtacağız." dedi.

Kurban eti dağıtımından faydalanan Kerküklü Fatma Gülcan Kervancı, Türkiye'deki hayırseverlerin her bayram kendilerini hatırladığını belirtti.

Kervancı, her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.