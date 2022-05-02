Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret

AA - Muhammed Enes Yıldırım - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde bir grup sanatçı ve gönüllü, Uganda'da faaliyet gösteren Kabowa Hidayet İlkokulu ve Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde bir grup sanatçı ve gönüllü, Uganda'da faaliyet gösteren Kabowa Hidayet İlkokulu ve Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

TDV heyeti, 700 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okulda Ramazan Bayramı vesilesiyle çocuklara bayramlık kıyafet hediye etti.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, farkındalık oluşturmak amacıyla sanatçı ve gönüllülerden oluşan bir heyetle Uganda'ya geldiklerini anlatarak "Çocukların gözlerinde geleceği ve ümidi gördük." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin durumlarını yerinde görmek için heyet olarak Uganda'ya geldiklerini belirten Yazar Ferudun Özdemir de Türkiye'deki yardımseverlerin emanetini bizzat ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Kabowa Hidayet İlkokulu ve Yetimhanesi, başkent Kampala'da 50 yıla yakın süredir hizmet veriyor. Yetimhanede 700 öğrenci yatılı eğitim görüyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 300'ü Somali'den gelen mülteci çocuklardan oluşuyor.

Yetersiz beslenme nedeniyle çeşitli hastalıklardan mustarip olan çocuklar, eğitim faaliyetlerinin yanında medikal destek de görüyor.

AA / Muhammed Enes Yıldırım - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan Bayramı, Uganda, Güncel, Haberler

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