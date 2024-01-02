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Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi, şehit ailesini ziyaret etti

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Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi üyeleri, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesini ziyaret etti. Şubenin Kadın Kolları Başkanı Bahar Küçükaydın ve beraberindekiler, şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal ile bir araya geldi. Küçükaydın, şehidin anne ve babasına tekrar taziyelerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi üyeleri, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesini ziyaret etti.

Şubenin Kadın Kolları Başkanı Bahar Küçükaydın ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal ile bir araya geldi.

Şehidin anne ve babasına tekrar taziyelerini ileten Küçükaydın, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Ünal Sema Ünal Piyade İnsan Hakları Güncel Haberler

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