Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi, şehit ailesini ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi üyeleri, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesini ziyaret etti.

Şubenin Kadın Kolları Başkanı Bahar Küçükaydın ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal ile bir araya geldi.

Şehidin anne ve babasına tekrar taziyelerini ileten Küçükaydın, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.