Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı

Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad’ın Encemine bölgesinde ihtiyaç sahiplerine iftar, gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı. Yardım programı 12 Mart'a kadar devam edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'ın başkenti Encemine çevresindeki yerleşimlerde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verdi, gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

TDV yetkilisi Muhammet Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Encemine'ye bağlı Annouara köyünde 1000 haneye gıda, bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldığını söyledi.

Yardım programının 12 Mart'a kadar devam edeceğini belirten Yorulmaz, toplam 5 bin gıda kolisi, 2 bin 400 bayramlık kıyafet takımı ve 2 bin 500 iftar paketi dağıtılacağını ifade etti.

Annouara'daki Merkez Cami İmamı Algoni Aroufaye ise Türkiye halkına teşekkür ederek, köylerine destek sağlayan Türkiye için dua ettiklerini ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ailelerin üzerindeki yükün hafiflemesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

