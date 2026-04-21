Türkiye Disleksi Vakfı Van Şubesi açıldı

Türkiye Disleksi Vakfı, Van'da özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere eğitim ve destek sağlamak amacıyla ilk şubesini açtı. Vakfın Genel Başkanı Elif Yavuz, çocuklarda öğrenme güçlüğü hakkında bilgi verdi ve vakfın hedeflerini açıkladı.

Van'da Türkiye Disleksi Vakfı'nın Van'da açtığı şube faaliyetlerine başladı.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere eğitim ve destek sağlamak amacıyla 12 yıl önce kurulan Vakfın ilk şubesi Van'da açıldı.

Programda konuşan Türkiye Disleksi Vakfı Genel Başkanı Elif Yavuz, 11 yıl önce kızına disleksi tanısı koyulduğunu söyledi.

Çocuklarda öğrenme güçlüğünün yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliğin görüldüğünü belirten Yavuz, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren çok yoğun çalışıyoruz, halen de aynı yoğunlukla devam ediyoruz. Dört tane uluslararası kongre yaptık. Pandemiden hemen sonrasında da 15 ülkenin katılımıyla uluslararası bir program gerçekleştirdik." dedi.

Vakfın Van Şube Başkanı Filiz Takva ise "Van'da kurulan şubemiz ile öğretmenlerimize, ailelerimize ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları, eğitimler, seminerler, değerlendirme süreçleri ve destek programları yürütmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirecek bir dayanışma ağı kurmak istiyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz toplumun duyarlılığı ve kurumlarımızın iş birliği olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
