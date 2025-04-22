TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Türkiye, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni İmzalamaya İlk Adımı Attı

Türkiye, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni İmzalamaya İlk Adımı Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı ve çocukların dijital ortamdaki güvenlikleri için önemli bir adım attıklarını belirtti.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, "Bugün, çocuklarımızın dijital geleceği için tarihi bir adım attık. Ülkemiz öncülüğünde, alanında uzman isimlerle dünyada ilk kez hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzacı olarak imzaladık" dedi.

Göktaş, sosyal medya hesabından, 13 maddelik çocuk güvenliği ve mahremiyetini kapsayan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, imzalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, çocuklarımızın dijital geleceği için tarihi bir adım attık. Ülkemiz öncülüğünde, alanında uzman isimlerle dünyada ilk kez hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzacı olarak imzaladık. Çocuklarımızın çevrim içi ortamda güvenle var olabilmesi, teknolojinin aydınlık yüzüyle tanışabilmesi ve haklarının her platformda korunması, ertelenemez bir sorumluluk. Bu anlayışla, çocukların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye, yarınlarımızı güvence altına alacak adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Toplumsal farkındalık ve güçlü bir dayanışma için herkesi bu sözleşmeyi imzalamaya, çocuklarımızın dijital haklarını birlikte savunmaya davet ediyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.