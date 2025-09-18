Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX ile Askersiz Adalar Hatırlatması

(ANKARA) - Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de orta ölçekli bir askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir NAVTEX yayımlayarak, 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak, bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı vurgulandı.

Türkiye'nin Piri Reis gemisinin Ege Denizi'nde araştırma yapacağı alanları gösteren Navtex yayımlamasının ardından Yunanistan, orta ölçekli bir askeri tatbikat başlattığını duyurarak, tatbikatın amacını "caydırıcılık" olarak nitelendirmişti. Türkiye Yunanistan'ın tatbikat ilanının ardından ikinci bir NAVTEX yayınlandı.

NAVTEX'te Taşoz, Bozbaba, İpsara, Semadirek Limni, Midilli, Sakız, Ahikerya, Sisam, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Çoban, İleki, İncirli, Kelemez, İleriye, Batnoz, Lipso, Sömbeki, İstanköy ve Meis adalarının 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince daimi gayri askeri statüde bulunduğu hatırlatılarak, bu adaların karasularında askeri faaliyet icra edilemeyeceği vurgulandı.

Türkiye, ayrıca bu bölgelerde yapılacak herhangi bir askeri faaliyetin "uluslararası antlaşmalara aykırı olarak seyir emniyetini tehlikeye atabileceği" uyarısında bulundu.

Yunan medyasına konuşan Yunan askeri kaynakları, Türkiye'nin yakın zamanda okyanus araştırma gemisi Piri Reis'i Ege'ye göndermesini kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Denizcilik dilinde "NAVTEX yayınlamak", Navtex (Navigational Telex) sistemi aracılığıyla uluslararası denizcilere duyuru göndermek anlamına geliyor.