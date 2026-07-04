Haberler

Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım desteği

Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA aracılığıyla Venezuela'daki depremzedeler için arama kurtarma ekipmanı, gıda ve hijyen kiti yardımı gönderildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerini Venezuela makamlarına teslim ettiklerini bildirdi. ???????

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ulaştırılan insani yardımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, Venezuela ile yıllara dayanan dostluk ve dayanışmanın deprem felaketinin ardından da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerini Venezuela makamlarına teslim ettiklerini bildiren Ersoy şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde barınma ve temel yaşam malzemeleriyle desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, insani yardımı yalnızca afet dönemleriyle sınırlı görmüyor, dost ve kardeş ülkelerle kurduğumuz güçlü iş birliğini her koşulda yaşatıyoruz. Venezuela'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Depremin yaralarının en kısa sürede sarılmasını temenni ediyor, dost ve kardeş Venezuela halkının bu zorlu süreci dayanışma içinde aşacağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı

Beşiktaş'ta can pazarı! Bir anda sulara kapıldı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobilden acı haber
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret