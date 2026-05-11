Türkiye, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Türkiye, Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
